Po pytaniu posłanki zapadła cisza. Dopiero po dłuższej chwili Kaczyński stwierdził, że nie spóźnił się z premedytacją, a jego spóźnienie nie wpłynęło na pracę komisji. - Jeżeli pani czuje się urażona, to ja panią przepraszam - powiedział.



Joński zarzuca Kaczyńskiemu kłamstwo. Awantura na komisji

Awanturą zakończyło się zadawanie pytań przez Michała Wójcika z Suwerennej Polski, który chciał się dowiedzieć, kogo Kaczyński uważa za odpowiedzialnego za zablokowanie wyborów kopertowych.



Jako jedyną odpowiedzialną prezes PiS wskazał Platformę Obywatelską, co z kolei spowodowało reakcję Dariusza Jońskiego, którzy zarzucił Kaczyńskiemu kłamstwo i wprowadzanie w błąd. - Jestem po to, żeby reagować na kłamstwa - stwierdził Joński. - Proszę nie kłamać opinii publicznej, że ktoś spoza PiS-u podejmował decyzję o wyborach kopertowych.

- Ja nie wprowadzam w błąd, to PO zablokowała te wybory, bo groziła jej klęska wyborcza - stwierdził Kaczyński. - To była zaplanowana akcja PO. Zaprzeczanie temu jest zaprzeczaniem rzeczywistości. To, co robi tutaj przewodniczący Joński, to kontynuacja ogólnej polityki PO, która opiera się na jednym gigantycznym kłamstwie.

Prezydenckie wybory korespondencyjne. Jaka była rola Jarosława Kaczyńskiego?

Dotychczas komisja zapowiedziała skierowanie do prokuratury zawiadomień ws. możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego, szefa MAP Jacka Sasina oraz b. szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego.