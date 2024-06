- Do tej pory zawsze pojawiał się taki kandydat. Bardzo dziwne byłoby, gdyby w tych wyborach się nie pojawił. Ja obstawiam, że kandydatów w tych wyborach będzie wielu — odparł. Następnie nawiązał do wypowiedzi Andrzeja Dudy w wywiadzie dla Kanału Zero. - Wybory prezydenckie są momentem, gdy można wejść do wielkiej polityki. To dobrze, bo ambitnych w Polsce nie brakuje. Po prawej stronie też się pewnie tacy znajdą. Kto to będzie — nie wiem — odparł.



Mastalerek przyznał jednocześnie, że żałuje, iż powiedział o osobach, które namawiają go do startu w wyborach prezydenckich. - Żałuję, że to powiedziałem, bo teraz muszę w każdym programie odpowiadać na to pytanie. A ja naprawdę, z ręką na sercu, nie myślę dziś w tym momencie, czy będę kandydował, czy nie i kto w ogóle będzie kandydował - zapewnił.



Jeżeli PiS nie będzie odwoływało się do dziedzictwa prezydentury Andrzeja Dudy i nie będzie zabiegało o jego wsparcie, to nie będzie dobrego wyniku Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy

Szef gabinetu prezydenta dodał, że obecnie chce pomóc prezydentowi w związku ze zbliżającym się szczytem NATO w Waszyngtonie. - Skupiam się na swojej pracy — zapewnił.



- Realni kandydaci (na prezydenta) muszą się pojawić między listopadem, a może końcem stycznia — mówił też Mastalerek.



Marcin Mastalerek o wyborach prezydenckich: PiS powinien się odwołać do dziedzictwa Andrzeja Dudy

Szefa gabinetu prezydenta pytano następnie czy to właśnie wtedy Andrzej Duda udzieli poparcie któremuś kandydatowi. W odpowiedzi stwierdził, że Andrzej Duda to "prezydent, dzięki któremu PiS doszło do władzy w 2015 roku, a potem dzięki jego zwycięstwu utrzymało władzę". - Jeżeli PiS nie będzie odwoływało się do dziedzictwa prezydentury Andrzeja Dudy i nie będzie zabiegało o jego wsparcie, to nie będzie dobrego wyniku - ostrzegł.