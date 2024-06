Z pełną siłą białoruski dyktator uderzył w „nielojalnych” informatyków z Białoruskiego Parku Wysokich Technologii (nazywanego tamtejszą doliną krzemową), w której pracowało wiele znanych w świecie IT firm (mieli tam zerowe stawki podatkowe i mizerne koszty utrzymania pracowników). Problemy zaczęły się po tym, jak twórca tego miejsca Waleryj Cepkało chciał startować w wyborach przeciwko Łukaszence, poparł protesty. Nie został dopuszczony do wyborów, musiał uciekać z kraju (dzisiaj mieszka z rodziną w Grecji). Tuż po wyborach w sierpniu 2020 roku znalazł się w Warszawie i w rozmowie z „Rzeczpospolitą” i zapowiadał, że jeżeli reżim się utrzyma, Białorusinów czeka masowy exodus.

Dokładnie tak się stało. Z Białorusi zaczęli masowo uciekać pracownicy wielu branż, w tym liczni informatycy i twórcy cyfrowi z pacyfikowanej doliny krzemowej. Rządzący w Warszawie szybko zrozumieli, że to szansa na pozyskanie młodych i wykształconych specjalistów z najszybciej rozwijającej się branży na świcie, którzy zasilą polską gospodarkę. Czy to było błędem?

Ilu Białorusinów ma zezwolenie na pobyt w Polsce?

Było to bardzo pragmatyczne podejście. Nawet jeżeli wśród tych ludzi znalazło się kilku agentów Łukaszenki czy Putina, to wcale nie oznacza, że program był zły. Czy to, że agenci Kremla przyjeżdżają do Europy na podstawie wiz Schengen oznacza, że wszyscy przyjeżdżający do Unii Europejskiej na podstawie takich wiz są agentami Putina?

Czytaj więcej Polityka Archipelag Łukaszenki. Opozycjonistki w łagrach męczą i torturują psychicznie Zabierają dzieciom matkę, wsadzają za kraty, znęcają się, izolują, szantażują i zmuszają do publicznego przepraszania Aleksandra Łukaszenki w telewizji państwowej. Przez co muszą przejść trzymane w kazamatach przeciwniczki reżimu na Białorusi?

Przydałoby się też trochę liczb, by pokazać skalę. Z danych Urzędu ds. Cudzoziemców z końca ubiegłego roku wynika, że obecnie ponad 100 tys. Białorusinów posiada ważne zezwolenie na pobyt w Polsce, z czego lwią część stanowią młodzi i aktywni zawodowo ludzie, często posiadające polskie korzenie. Niemal 40 tys. z nich ma zezwolenie na pobyt stały związane z posiadaniem polskiego pochodzenia i Kart Polaka. Tysiące z nich co roku uzyskują polskie obywatelstwo. Zapewne część z tych ludzi wykonuje zawód informatyka. To więc jeszcze „oni” czy już jednak „my”?