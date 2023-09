450 tys. Tyle zgód na pierwszy pobyt w UE wydała w 2022 r. Polska - podaje Bogdan Klich

Senator PO: Do Polski wjechały osoby mające związek z terrorystami. Pytanie o skalę

- Z największym ubolewaniem muszę powiedzieć, że PiS jest odpowiedzialny za stworzenie szlaku polskiego, którym masowo napływają migranci do Polski oraz do UE, w ramach strefy Schengen. PiS wydał w ciągu ostatnich 30 miesięcy 2 mln samych wiz schengeńskich, czyli takich, które upoważniają posiadacza tej wizy do poruszania się na terenie całej strefy Schengen, w ciągu trzech miesięcy. Z tych 2 mln ok. 370 tysięcy to są obywatele z krajów poza UE, nie będący Białorusinami ani Ukraińcami - wyliczał Klich. Jak dodał Białorusinom i Ukraińcom, "naszym przyjaciołom, trzeba pomagać w biedzie".



- Polska w ciągu ostatnich czterech lat - to dane Eurostatu - jest niekwestionowanym liderem w wydawaniu tzw. zezwolenia na pierwszy pobyt w UE. Polska wydała około 450 tys. takich zgód w roku 2022, 790 tys. takich zgód w roku 2021 i ok. 502 tysięcy takich zgód w roku 2020 - zauważył senator.



A czy to dobrze, że Polska wpuszcza do kraju imigrantów? Czy KO, gdyby doszła do władzy, zamknęłaby granice?



- Byłoby wszystko w porządku, gdyby system kontroli tych, którzy uzyskują wizę w polskim konsulacie i system kontroli tych, którzy uzyskują prawo pierwszego pobytu z urzędów wojewódzkich był szczelny. A tymczasem tak nie jest. Jest bardzo prawdopodobne, że wśród tej gigantycznej rzeszy migrantów napłynęły osoby, które mają związek z międzynarodowymi grupami przestępczymi i, co gorsza, terrorystycznymi. Pytanie tylko na jaką skalę - odparł Klich.