- Kosiniak-Kamysz oraz Hołownia muszą sobie zdać sprawę z tego, że ich partie są rozkładane od wewnątrz — mówił też Jakubiak. Poseł sugerował, że publikacja Onetu tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, dotycząca incydentu na granicy, gdzie żołnierze usłyszeli zarzuty za oddanie strzałów ostrzegawczych przy próbie nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę imigrantów, była „wyjątkowo pod Kosiniaka(-Kamysza) robiona i szyta”.

W kontekście wyborów do PE Jakubiak mówił też, że „gdyby PiS się trochę lepiej postarało, to by wygrało wybory”.



- To było złe pół roku dla Polski, ja nazywam ten rząd rządem partaczy. Czego się nie dotkną to zepsują - mówił też Jakubiak.



Marek Jakubiak: Od maja do czerwca do Polski wwieziono tysiące imigrantów

Następnie Jakubiaka spytano o nagranie, które pojawiło się w sieci — widać na nim jak niemiecka policja ma wypuszczać imigrantów po polskiej stronie granicy. Dziennikarka Aleksandra Fedorska informowała wcześniej, że od 1 stycznia do 30 kwietnia policja federalna zarejestrowała 5 621 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-niemiecką, a do Polski zawrócono 3 578 osób.

- Od maja do czerwca są następne tysiące. Tu nie ma żartów. Niebezpieczeństwo na Polskę może przyjść tak samo z Zachodu, jaki i ze Wschodu. My jesteśmy dzisiaj skoncentrowani na Wschodzie. Po cichu Niemcy pakują nam tysiące z zachodniej granicy. Jakim prawem niemieckie radiowozy wjeżdżają na terytorium Polski? Czy my wjeżdżamy do Niemiec? - pytał Jakubiak. - Dziś Niemcy kontrolują wszystkich, którzy do nich wjeżdżają, a nikt nie kontroluje tych, którzy wjeżdżają do Polski - dodał.