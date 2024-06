- Wszystko wskazuje na to, że w czerwcu – po majowym spadku sprzedaży - sytuacja się ustabilizowała. Czerwiec przynosi niewielkie wzrosty sprzedaży, prognozuję, że w skali całego miesiąca wzrost wobec maja wyniesie 10 proc. Wynika to z faktu, że w maju były dwa długie weekendy, a po drugie coraz powszechniejsze są promocje i rabaty, choć na poziomach bardzo rzadko przekraczających 4 proc. – mówi Chojnacki. – Mam też zastrzeżenie: nie powinno się komentować danych o sprzedaży za tak krótkie okresy. Robię to tylko w wyniku pojawiających się spekulacji o tym, że mamy powtórkę sytuacji z II połowy 2022 r. Wtedy mieliśmy całkowite załamanie sprzedaży i duże realne spadki cen, a teraz po prostu powrót z rekordowej sprzedaży do normalnej sytuacji rynkowej. Efektem normalnej sytuacji rynkowej są liczne promocje i zachęty ze strony deweloperów - i klienci z nich korzystają, bo ceny jednak - choć w sposób bardzo powolny – rosną. Spekulacje są tak samo prawdziwe, jak te sprzed jeszcze dwóch miesięcy, po ogłoszeniu założeń kredytu „Na start” – że mamy powtórkę z ogłoszenia „Bezpiecznego kredytu” i szturm na biura sprzedaży. W obu przypadkach to spekulacje bezzasadne – dodaje. Jego zdaniem, nadchodzi czas stabilizacji, w którym trudno będzie o szokujące nagłówki.

Z danych portalu Tabelaofert.pl wynika, że sprzedaż nowych mieszkań w maju w stosunku do średniej miesięcznej sprzedaży z ostatnich trzech miesięcy (luty, marzec, kwiecień) spadła o prawie 22 proc., bo Polacy skupili się na grillowaniu, a co do rodzącego się w bólach programu „Na start” to z jednej strony jest wyczekiwanie na konkrety, z drugiej brak pchającego do zakupów strachu, że „pociąg odjedzie”.

Polityczny chaos informacyjny w sprawie kredytu „Na start"

Eksperci JLL wskazują, że już w I kwartale br. widać było wyraźne spowolnienie sprzedaży wobec IV kwartału 2023 r., kiedy jeszcze obowiązywał program „Bezpieczny kredyt”. - Połowa kwietnia przyniosła nabywcom i deweloperom pewną nadzieję, pojawił się projekt ustawy programu „Na start”, a wraz z nim deweloperzy uruchomili bardziej aktywną kampanię marketingową skierowaną do osób zainteresowanych skorzystaniem z nowej formy wsparcia kredytów – mówi Aleksandra Gawrońska, ekspertka w JLL. - Nadzieja ta została zaburzona ogromnym chaosem informacyjnym, w maju i czerwcu byliśmy bombardowani informacjami, że przedłużają się pracę nad programem, że potrzebna jest zgoda całego rządu, że Polska 2050 nie poprze kredytu, ale może poprze go PIS. Dezinformacja spowodowała, ze popyt na rynku pierwotnym słabnie od pięciu miesięcy i nic nie zapowiada, żeby w czerwcu było inaczej. Nabywcy odpuszczają podejmowanie decyzji i przesuwają je na bliżej nieokreśloną przyszłość – dodaje.

Gawrońska zaznacza, że jak zawsze w takich sytuacjach kupują ci, których po pierwsze decyzje polityczne w zakresie nowego kredytu mniej interesują, czyli nabywcy gotówkowi lub zaciągający kredyt komercyjny, by kupić lokal na własne potrzeby. - W porównaniu do 2022 r. sytuacja jest o tyle lepsza, że stopy procentowe są nieco niższe, a banki przy wyliczaniu zdolności kredytowej nadal uwzględniają bufor w wysokości 2,5 pkt proc., a nie 5 pkt proc. – mówi Gawrońska. Ten bufor banki, badając zdolność kredytową, dodają do bieżącej stopy, by sprawdzić, czy ubiegający się o pożyczkę byłby w stanie obsługiwać dług przy takim wzroście stopy - czyli obecnie mowa o teoretycznej wartości 8,25 proc.

- Niektórzy deweloperzy faktycznie zaczęli oferować pewne promocje: na wybrane pule mieszkań czy miejsca postojowe, warto jednak podkreślić, że część deweloperów akcji promocyjnych nie ogłasza oficjalnie. Dalsza niepewność spowodowana brakiem decyzji politycznych może jednak pogorszyć na części z rynków relację podaży i popytu, a wynik sprzedaży w II kwartale będzie z pewnością słabszy od pierwszych trzech miesięcy br. – podsumowuje Gawrońska.