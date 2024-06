Ilu nielegalnych migrantów odesłano z Niemiec do Polski? PiS pyta Straż Graniczną

Zdaniem posła PiS, "mamy do czynienia z bezwładnością instytucji państwowych" w Polsce. - Stawiam tezę, że ten bezwład jest zamierzony. Nie po to Donald Tusk w kampanii wyborczej w ubiegłym roku uroczyście unieważniał referendum w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na granicy z Białorusią, nie po to liczył na poparcie Berlina i Brukseli w staraniu o to, żeby przejąć władzę w Warszawie, żeby teraz sprzeciwiał się Berlinowi i Unii Europejskiej - mówił Błaszczak.

Były szef MON odniósł się też do wpisu premiera Donalda Tuska w serwisie X (dawniej Twitter), w którym szef rządu zarzucił byłym władzom "rasistowską propagandę" w związku z kwestią migrantów z Azji, Afryki czy Białorusi. - Panie premierze Tusk, mieszkańcy województwa podlaskiego, którzy prosili nas o reakcję, o nagłośnienie sprawy, nie są rasistami, a pan zachowuje się w sposób niegodny szefa rządu RP - skomentował Błaszczak.

PiS pyta, na jakiej podstawie Niemcy odsyłają migrantów do Polski

Poseł mówił o kontroli poselskiej w Straży Granicznej oraz ośrodkach dla nielegalnych migrantów. - Na piśmie zadajemy pytania komendantowi Straży Granicznej dotyczące tego, ilu nielegalnych migrantów zostało odesłanych z Niemiec do Polski, na jakiej podstawie strona niemiecka doprowadziła do tego odesłania - oświadczył. Przekazał, iż posłowie PiS chcą też wiedzieć, ilu nielegalnych migrantów zostało zatrzymanych na granicy wschodniej i ilu spośród nich złożyło wniosek o azyl w Polsce.

Czytaj więcej Polityka Marek Jakubiak: Dlaczego niemieckie radiowozy wjeżdżają do Polski? Dziś Niemcy kontrolują wszystkich, którzy do nich wjeżdżają, a nikt nie kontroluje tych, którzy wjeżdżają do Polski - mówił w rozmowie z Radiem Plus poseł Kukiz'15, Marek Jakubiak.

- Czy organizacje pozarządowe były aktywne w procesie pomocy migrantom nielegalnie przekraczającym polską granicę, jakie to były organizacje? Zapytamy też o źródła finansowania tych organizacji, gdyż obraz, jaki wyłania się z całej sytuacji wskazuje na to, że te organizacje uczestniczą w procederze nielegalnego handlu ludźmi, sprowadzają ludzi czy też biorą w tym procederze udział, co przypomina sabotaż - powiedział Mariusz Błaszczak.