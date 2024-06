Składka Wysokość od 1 stycznia 2025 r. (w zł) O ile wzrośnie składka od 1 stycznia 2025 r. (w zł) emerytalna 270,90 19,10 rentowa 111,02 7,82 wypadkowa 23,20 1,66 chorobowa 34,00 2,40

Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców od 2025 r.

Więcej z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne zapłacą też osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie korzystają z preferencji.

To akurat nie efekt podwyżki pensji minimalnej, ale wzrostu wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które wynika z przyjętych przez rząd założeń projektu budżetu państwa na rok 2025. Wynika z nich, że wzrośnie ono do 8579 zł. To ważne, bo 60 proc. tej kwoty jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez przedsiębiorców niekorzystających z żadnych preferencji.

Poniższa tabela wskazuje w jakich granicach będą oscylować składki od stycznia 2025 r.:

Składka Wysokość od 1 stycznia 2025 r. (w zł) Obecna wysokość (w zł) emerytalna 1 004,77 916,35 rentowa 411,79 375,55 wypadkowa 85,96 78,40 na Fundusz Pracy/Solidarnościowy 126,11 115,01 chorobowa dobrowolna 126,11 115,01

Oznacza to, że suma składek ta wyniesie 1754,74 zł miesięcznie – bez składki zdrowotnej. Ta ostatnia jest zależna od formy opodatkowania wybranej przez płatnika. To o 154,42 zł więcej aniżeli w tym roku.