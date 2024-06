Ponad połowa Polaków w wieku 20-65 lat, planujących w 2024 roku zagraniczny wyjazd trwający co najmniej 7 dni lub city break, wybierze się w świat co najmniej raz. Co trzeci (33 procent) deklaruje przynajmniej dwie podróże, a co dziesiąty (10 procent) twierdzi nawet, że będą to minimum trzy wyjazdy.