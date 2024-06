Krasnodębski: Mam nadzieję, że PiS się zmieni

Podczas rozmowy polityk PiS zasugerował także, że nowej grupie europosłów PiS w Brukseli brakuje doświadczenia, by mieć rzeczywisty wpływ na legislację i politykę unijną.

Krasnodębski wyraził też nadzieję, że "PiS się zmieni", gdyż – jak powiedział – „bardzo proste hasła i bardzo toporna retoryka to droga donikąd". Jak ocenił polityk, partia powinna wrócić do koncepcji, która doprowadziła ją do uzyskania władzy w 2015 r. – "budowy szerokiej, atrakcyjnej, odważnej wizji programowej”. - Jednak jeśli PiS pójdzie drogą werbalnej radykalizacji, manipulacji i braku autorefleksji, to zapewne powstanie nowa partia, by wypełnić lukę, jaka wtedy się otworzy - podkreślił.