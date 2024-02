Mastalerek był pytany o wtorkowe posiedzenie Rady Gabinetowej i o to, czy rzeczywiście było tak, że prezydent Andrzej Duda chciał w jego trakcie rozmawiać o CPK i elektrowni atomowej, a tymczasem Donald Tusk przedstawiał mu informacje o inwigilacji polityków przez służby systemem Pegasus.

Marcin Mastalerek: Mam propozycję dla Donalda Tuska ws. CPK

- Były wczoraj dwie części: pierwsza otwarta dla mediów, druga zamknięta. Prezydent miał rację, że zamknął drugą część, była ona klauzulowana, dlatego że wyglądały one zupełnie inaczej. Wtedy gdy były kamery Tusk opowiadał o Pegasusie, ale na szczęście, gdy kamery zostały wyproszone, wówczas była merytoryczna rozmowa — relacjonował Mastalerek.



- Prezydent zorganizował tę Radę Gabinetową tylko i wyłącznie po to, by te inwestycje powstały. Ja mam taką propozycję - jeśli Donald Tusk chce, to to lotnisko, CPK, może nawet nosić imię Pegasusa, byle ono powstało. Dla prezydenta liczy się tylko i wyłącznie cel — dodał.