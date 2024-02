Prezydent mówił, że na Radzie Gabinetowej chce także mówić o modernizacji armii i rozwoju portów. - Uważam te kwestie za absolutnie fundamentalne dla rozwoju Rzeczypospolitej - oświadczył prezydent Duda. Dodał, że w jego opinii inwestycje, o których mówił, powinny zostać zrealizowane. - Ogromnie mi zależy, żeby to zostało zrealizowane - mówił. Apelował do członków rządu Donalda Tuska o realizację inwestycji.

Donald Tusk: Jesteśmy w bardzo poważnej sytuacji

Gdy prezydent zakończył wystąpienie, głos zabrał premier Donald Tusk. Szef rządu powiedział, że kwestia bezpieczeństwa musi stać się narodowym priorytetem, który łączy wszystkich. - Jesteśmy w bardzo poważnej sytuacji - ocenił.

Tusk wspomniał o dokumencie, który potwierdza zakup i korzystanie przez polskie służby z systemu Pegasus. - Ten dokument potwierdza niestety to, czego się najbardziej obawialiśmy, że z inicjatywy CBA zwrócono się o sfinansowanie zakupu Pegasusa do Funduszu Sprawiedliwości, co zostało potwierdzone przez ministra Ziobrę - powiedział premier.

- Jeśli chodzi o CPK (...), gdzie jesteśmy w tej chwili? Na Centralny Port Komunikacyjny wydano do tej pory 2,7 mld zł - powiedział Donald Tusk. - W spółce zatrudnionych jest 750 osób, na ich pensje wydano 286 mln zł, na doradztwo zewnętrzne - 10 mln zł - dodał. Tusk mówił, że na program kolejowy CPK wydano pół miliarda i nie zbudowano ani jednego kilometra torów.

Co to jest Rada Gabinetowa?

Art. 141 konstytucji stanowi, że w sprawach szczególnej wagi prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta. Rada Gabinetowa stanowi forum współpracy władzy wykonawczej, nie przysługują jej kompetencje Rady Ministrów - stanowiska przedstawiane na Radzie Gabinetowej nie mają charakteru prawnie wiążącego.