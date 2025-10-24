Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 24.10.2025 15:23 Publikacja: 24.10.2025 14:40
Mieczysław Moczar naprawdę nazywał się Nikołaj Demko. To paradoks, że kandydatem na twórcę PZPR-owskiego nacjonalizmu był syn prawosławnego chłopa spod Grodna, a więc formalnie nie Polak
Foto: NAC
Profesor historii Paweł Machcewicz był przez lata zajęty. Organizował Muzeum II Wojny Światowej, potem, gdy go stamtąd usunęła poprzednia władza, zajął się obroną własnego dorobku, a z czasem stał się publicystą liberalnej strony dyskursu, krzyżującym szable z prawicą w sporach o politykę historyczną.
Teraz powraca w wielkim stylu jako badacz. Był już autorem ważnej monografii przełomu w roku 1956. Jego kolejna praca wypełnia istotną lukę w dziejach PRL. „Narodowy komunizm po polsku. »Partyzanci« Moczara” to opowieść o niesformalizowanej frakcji w ramach PZPR. Jej aktywność w latach 60. przyczyniła się do wybuchu marcowych rozruchów w roku 1968. O ile sam Marzec’68 doczekał się ciekawych charakterystyk, o tyle „partyzanci” występują jako bohaterowie osobnej historii chyba po raz pierwszy.
