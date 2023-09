Yoshimasa Hayashi, szef MSZ Japonii: Nadal będziemy sojusznikami Ukrainy

Chociaż nie można niczego wyrokować w kwestii przyszłości stosunków rosyjsko-chińskich, Japonia będzie nadal z dużą uwagą obserwować ich rozwój, w tym w kontekście sytuacji w Ukrainie.

Ukraińska kontrofensywa nie przynosi pokładanych w niej nadziei. Jak dalece Japonia jest gotowa nadal wspierać Ukraińców? Czy możliwy jest pokój bez odzyskania przez Ukraińców całości przejętych przez Rosjan ukraińskich ziem?

Zbrodnicze działanie Rosji, jakim jest inwazja na Ukrainę, zachwiało posadami porządku światowego, będącego owocem wielu lat ciężkiej pracy i wyrzeczeń ze strony społeczności międzynarodowej. Wszelkie próby jednostronnej i siłowej zmiany status quo są absolutnie niedopuszczalne. Jestem przekonany, że ochrona wolnego i otwartego porządku międzynarodowego opartego na praworządności wymaga, by kraje podzielające podobne wartości oraz cała społeczność międzynarodowa zjednoczyły się i zdecydowanie zareagowały.

Podczas majowego szczytu G7 w Hiroszimie uzgodniono, że kraje grupy są zdeterminowane wciąż realizować zobowiązanie do zapewnienia Ukrainie pomocy dyplomatycznej, finansowej, humanitarnej i wojskowej tak długo, jak będzie to konieczne. Jest to ważne osiągnięcie Japonii jako lidera G7 w zakresie wsparcia dla Ukrainy. Do tej pory Japonia zadeklarowała i rozpoczęła wdrażanie łącznie 7,6 miliarda dolarów pomocy w sektorach humanitarnym, finansowym, żywnościowym oraz odbudowy. Japonia będzie nadal konsekwentnie pomagać w możliwy dla siebie sposób.

Japonia z zadowoleniem przyjmuje i wspiera podstawowe zasady prezydenta Zełenskiego, które zawarł w Formule Pokoju, oraz jego szczere wysiłki na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju. Ściśle współpracując z naszymi sojusznikami, będziemy nadal zdecydowanie wspierać starania Ukrainy. Ja również pragnę udzielić wszelkiej możliwej pomocy ze swojej strony.

Donald Trump zapowiada, że jeśli wróci do Białego Domu, w ciągu 24 godzin dojdzie do porozumienia z Władimirem Putinem w sprawie Ukrainy. Chce też szybkiego porozumienia z Chinami i Koreą Północną. Na ile ponowny wybór Trumpa może okazać się niebezpieczny dla bezpieczeństwa Japonii?