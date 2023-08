Japonia grozi Chinom skargą do WTO

Moja praca nie jest po to, aby osiągać szczyty. Najcenniejszym, co mogę robić, to wykonywać ją skutecznie oraz jakościowo niezależnie od tego, kto do mnie przychodzi: wielki mistrz z pierwszych stron gazet, junior czy dziecko - mówi Daria Abramowicz, psycholożka sportu współpracująca z Igą Świątek.