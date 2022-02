Ślady przypadkowych połączeń, bez umiejscowienia w czasie, pomylenie domen z adresami IP, brak rzetelnej metodologii śledczej – to główne zarzuty specjalistów od cyberbezpieczeństwa wobec informacji, jaką w poniedziałek zaprezentowali przedstawiciele NIK. Na konferencji podali, że od marca 2020 do stycznia 2022 r. NIK padła ofiarą zmasowanego ataku na urządzenia mobilne – zainfekowanych miało zostać 535 z nich, w tym telefony, ale też laptopy i serwery. Liczbę potencjalnych ataków określono na 7,3 tys.

Pytania bez odpowiedzi

Konferencja pokazała, że nie tylko nie ma na to dowodów, ale też wiarygodnych i sprawdzonych danych na potwierdzenie, że Izba w ogóle była zaatakowana. A jeśli tak, w jakim stopniu i przez kogo.

– Mamy do czynienia z atakiem na skalę nieznaną od 103 lat historii Najwyższej Izby Kontroli, którą notabene dziś obchodzimy – grzmiał Janusz Pawelczyk, radca prezesa NIK.

A Grzegorz Marczak, szef działu bezpieczeństwa Izby wskazywał: – Na obecnym etapie naszych analiz nie jesteśmy w stanie wykluczyć, że to był atak Pegasusem.

Jak mówił, są podejrzenia, że zainfekowane były trzy urządzenia osób z najbliższego otoczenia prezesa Banasia, w tym jego syna, Jakuba (społeczny doradca) – jego telefon zostanie przekazany do zbadania Citizen Lab. Analitycy nie ujawniają jednak nad czyimi urządzeniami pracują i jak dużo czasu zajmie im analiza.

Do apogeum ataków – jak przekonywano – miało dojść podczas kontroli wyborów kopertowych, Funduszu Sprawiedliwości, istotnych zmian kadrowych w NIK i gdy ustalano plan kontroli. Przekonać o tym miały wykresy graficzne obrazujące zestawienie zdarzeń „w infrastrukturze urządzeń mobilnych NIK".

Jednak na czym oparto przekonanie o atakach, skoro niektóre urządzenia dopiero trafią do Citizen Lab? Te pytania mediów zostały bez odpowiedzi.

Adam Haertle, redaktor naczelny Zaufanej Trzeciej Strony nie zostawia na podanych informacjach suchej nitki. – Mówiąc wprost, nie powiedziano nic. NIK nie tylko nie dysponuje obecnie żadnym dowodem na jakikolwiek atak, ale również z dostępnych informacji można wysnuć wniosek, że popełniono błędy analityczne – wskazuje Haertle.

Wyjaśnia, że publicznie dostępna jest lista 2 tys. domen, które zostały użyte przez Pegasusa do ataku – co ważne, wyłącznie na telefony (Pegasus nie infekuje laptopów czy serwerów). – Problem polega na tym, że nie ma daty użycia tych domen. To mogły być dwa dni w 2019 r. Potem ta sama domena mogła być używana przez kogoś innego – mówi Haertle.

Tylko rzetelność

NIK jednak sięgnął do tej listy domen i porównał je z rejestrami niebezpiecznych zdarzeń operatora T-Mobile. Tyle tylko, że to operator udostępnił listę adresów IP uznanych za niebezpieczne, z którymi łączyły się urządzenia mobilne NIK. Ich wadą – jak podkreśla Haertle – jest to, że ten sam adres IP może obsługiwać setki, tysiące czy setki tysięcy różnych domen niemających z Pegausem nic wspólnego. Wyniki takich porównań – domen Pegasusa z adresami IP – dają fałszywe wyniki pozytywne.

– NIK „zmapował" więc adresy IP domen powiązanych z Pegasusem z adresami IP z rejestrów operatora, i wyszło im, że 47 adresów IP znajduje się o obu listach. Zidentyfikował urządzenia, które się z nim łączyły, ale zamiast spokojnie dalej sprawdzać, puścił przeciek do mediów o tysiącach ataków. To niepoważne, co gorsza, blamaż może obrócić się przeciwko wyjaśnianiu sprawy inwigilacji Pegasusem. Atak nim można rzetelnie potwierdzić, tylko badając zawartość telefonu – dodaje Haertle.

– Pegasus to drogi system i nawet najbardziej łapczywy na wiedzę rząd by się nie wypłacił, używając tego systemu tak masowo – wskazuje inny z ekspertów.

– Widać wyraźnie, że nie ma żadnych danych poświadczających rzekomą inwigilację masową pracowników NIK – komentuje Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, i zauważa, że „pomimo ustawowego obowiązku NIK nie powiadomiła zespołu CSIRT GOV o potencjalnie niebezpiecznych zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego sieci i systemów NIK". – Inspirowane przez Mariana Banasia doniesienia medialne traktujemy jako próbę rozpętania politycznej histerii, której celem jest de facto uniknięcie przez Mariana Banasia odpowiedzialności przed sądem–stwierdza Żaryn.