W piątek RMF FM podał informację, że na mobilne urządzenia łączności należące do pracowników NIK przeprowadzono ponad 6 tys. ataków za pomocą oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Stacja powołała się na wstępne wyniki prac zespołu zajmującego się cyberbezpieczeństwem w Najwyższej Izbie Kontroli.

- Będziemy musieli czekać na więcej danych. Dzisiaj te zarzuty, podejrzenia są bardzo poważne. Jeśli doszło do inwigilowania pracowników NIK, to sprawa jest niespotykana w dotychczasowej historii Polski, myślę, że niespotykana w historii jakiegokolwiek kraju demokratycznego - ocenił Koperski.

- Pewne jest to, że politycy PiS, rząd, starają się dyskredytować Mariana Banasia, starają się od kilkunastu miesięcy pozbawić go immunitetu, wszelkimi sposobami próbują walczyć nie tylko z prezesem NIK, ale i samą Najwyższą Izbą Kontroli - dodał poseł, który zasiada w sejmowej komisji ds. kontroli państwowej.

- Na dziś prezes NIK, tak się wydaje, zapewnia niezależność, swobodę działania kontrolerów - zauważył jednocześnie poseł Nowej Lewicy.

Jeżeli PiS ma tu czyste sumienie, czyste ręce, to powinna też zagłosować za tym, by tę komisję powołać Przemysław Koperski, poseł Nowej Lewicy

Na pytanie, dlaczego ktoś miałby prowadzić inwigilację pracowników NIK na tak dużą skalę, Koperski odparł, że "to jest świetne pytanie po co to robić".



- Jeżeli pojawią się dowody w tej sprawie, a myślę, że tutaj NIK nie jest gołosłowna, wówczas Sejm, który ma pieczę nad NIK, wydaje się, powinien powołać specjalną komisję, która te próby inwigilacji sprawdziłaby, tak, aby każdy z nas wiedział, czy doszło do tego ataku i kto miał w tym interes. Jeżeli PiS ma tu czyste sumienie, czyste ręce, to powinna też zagłosować za tym, by tę komisję powołać. Myślę, że w interesie państwa polskiego jest bardzo dokładne wyjaśnienie tej sprawy - ocenił.