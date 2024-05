– Nic się jednak nie zmieniło ani w przepisach, ani w interpretacjach – mówi Izabela Leśniewska. Wskazuje, że doradcy podatkowi oraz właściciele biur rachunkowych występowali do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia z wnioskami o zmiany w zasadach rozliczeń zwrotów. Na razie jednak bez efektów.

Nie ma rubryk na zwrot ulgi na składki zdrowotne

W „Rzeczpospolitej” (m.in. z 16 stycznia 2024 r.) pisaliśmy też o tym, że w zeznaniach rocznych nie ma rubryk na zwrot ulgi na składki zdrowotnej. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów ryczałtowcy zwrócone kwoty doliczają do przychodów. A przedsiębiorcy na liniówce (którzy odliczali składki od dochodu) zwiększają dochody.

– Oczywiście powoduje to dodatkowe komplikacje, np. u ryczałtowców dane z zeznania PIT-28 nie będą się zgadzać z kwotami podanymi w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej. I będą musieli wyjaśniać te różnice w urzędach – mówi Sylwia Rzepka. Podkreśla, że wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie są konsekwencje zwrotu składek zdrowotnych.

– Najwyraźniej nie przewidziało ich także Ministerstwo Finansów, skoro nawet nie uaktualniło zeznań PIT – podsumowuje Sylwia Rzepka.

Kiedy nie trzeba oddawać ulgi na składki zdrowotne

Czy wszyscy przedsiębiorcy, którzy korzystali z ulgi na składki zdrowotne, a potem dostali zwrot z ZUS, muszą ją oddać? Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie „Rz” (którą opisywaliśmy 5 czerwca 2023 r.) wynika, że jeśli zwrot nie przekracza kwoty nieodliczonych składek, nie trzeba go wykazywać w podatkowym rozliczeniu. W sprawie przedsiębiorców na liniowym PIT, którzy odliczali składki od dochodu, MF pisze: „Doliczenia dokonuje się w części, w jakiej kwota składek odliczonych od podstawy obliczenia podatku mieści się w nadpłacie”. Podobnie jest z ryczałtowcami. Pytaliśmy też o przedsiębiorców na liniówce, którzy zapłacili składkę większą od limitu kwoty, jaką mogli zaliczyć do kosztów (w 2022 r. wynosiła 8,7 tys. zł, w 2023 r. 10,2 tys. zł). Podaliśmy przykład: przedsiębiorca zapłacił w 2022 r. 10 tys. zł składki, zaliczył do kosztów 8,7 tys. zł, w 2023 r. dostał 1 tys. zł zwrotu. Czy musiał pomniejszać koszty? „Korekty dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zaliczona do kosztów mieści się w nadpłacie. W opisanym przykładzie podatnik nie będzie więc obowiązany dokonać korekty kosztów” – stwierdziło MF. Podobna zasada powinna obowiązywać przy rozliczaniu zwrotu składki za 2023 r. (w którym był wyższy limit ulgi).