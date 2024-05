Jego zdaniem taka ulga może oznaczać pewne ubytki w przychodach państwa, ale też może się budżetowi zwrócić dzięki nakręceniu koniunktury w branżach dostarczających towary i usługi objęte ulgą.

Ulga podatkowa: dwie proponowane formy

Według wstępnej koncepcji nowe udogodnienie miałoby przyjąć dwie formy. Podatnicy PIT nieprowadzący biznesu mogliby odliczyć do 1000 zł w skali roku na wydatki związane z bezpieczeństwem. W przypadku przedsiębiorców podlegających zarówno CIT, jak i PIT (także zryczałtowanym) można by zaliczyć wydatki na bezpieczeństwo do kosztów w podwójnej wysokości. Ulga byłaby rozliczana w rocznym zeznaniu podatkowym. Projekt miałby być przedstawiony Ministerstwu Finansów.

Zresztą już dziś fiskus dopuszcza ulgowe traktowanie niektórych wydatków przedsiębiorców, służących cyberbezpieczeństwu. Jak zauważa doradca podatkowy Tomasz Klatkiewicz z kancelarii Paczuski Taudul, chodzi o stosowanie ulgi na badania i rozwój do wydatków, które mogą przyczyniać się do zwiększenia bezpieczeństwa sieci informatycznej.

— Istotne jest, by w przedsięwzięciach dotyczących systemów blokujących różnego rodzaju zagrożenia podatnik był w stanie wykazać, iż ponosząc wydatki, wnosi on twórczy wkład w opracowanie takich systemów lub ich elementów — akcentuje ekspert.

Tak właśnie wskazał dyrektor Krajowej Izby Skarbowej np. w interpretacji z 27 kwietnia 2023 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.157.2023.2JM). Podkreślił, że prace podejmowane u podatnika na rzecz cyberbezpieczeństwa mogą być objęte ulgą B+R, gdy są m.in. podejmowane w sposób systematyczny, mają charakter twórczy oraz podejmowane są w celu zwiększania zasobów wiedzy.