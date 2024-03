Ministerstwo Finansów zapowiada, że na zmianach (które mają obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.) skorzysta 93 proc. przedsiębiorców.

100 konkretów rządu

Wyższa kwota wolna coraz dalej

Na wybór formy rozliczeń wpływa też kwota wolna od PIT, która przysługuje przedsiębiorcom na skali. Im jest wyższa, tym mniej płacą fiskusowi. Obecnie wynosi 30 tys. zł dochodu rocznie. Obietnica jej podniesienia do 60 tys. zł znalazła się w 100 konkretach na 100 dni rządów. Perspektywa podwyżki jednak coraz bardziej się oddala. Rządząca koalicja od początku nie kwapiła się do spełnienia tej obietnicy. Różnie się tłumacząc: zasadą przestrzegania roku podatkowego, koniecznością przeprowadzenia skomplikowanych analiz i najczęściej względami finansowymi. Nie spodobał jej się też projekt Konfederacji w tej sprawie. Wydawało się jednak, że skoro nie ma szans na 100 dni, to może chociaż doczekamy się podwyżki w 2025 r. Nadzieje rozwiał minister finansów Andrzej Domański. Nie ma miejsca do tego, aby kwota wolna wzrosła do 60 tys. zł w przyszłym roku – powiedział 25 marca w wywiadzie w Polsat News. A w 2026 r.? Będziemy dokładnie liczyć – mówi minister.