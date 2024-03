Czy przedsiębiorca może w taki sposób rozliczać samochód? Twierdzi, że tak. Podkreśla, że auto będzie związane z uzyskiwaniem przychodów z działalności gospodarczej. Wskazuje też, że „przepisy ustawy o PIT nie uzależniają możliwości zaliczenia wydatków związanych z nabyciem i użytkowaniem samochodu do kosztów uzyskania przychodów (w tym poprzez odpisy amortyzacyjne) od posiadania prawa jazdy przez podatnika”.

Samochód w kosztach? Fiskus korzystnie

Co na to fiskus? Na wszystko się zgodził. Przyznał, że można rozliczać amortyzację samochodu „niezależnie od tego, czy jest wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą, czy też częściowo do celów prywatnych”. Odpisy od wartości początkowej auta (do 150 tys. zł) zaliczamy w całości do kosztów (w tym wypadku w 95 proc., bo pojazd ma być na współwłasność i tyle wynosi udział przedsiębiorcy).

Skarbówka potwierdziła też, że można rozliczyć 75 proc. wydatków na eksploatację samochodu (paliwo, przeglądy, naprawy, myjnię, wymianę opon, zakup części). Oczywiście także pamiętając o tym, że udział w aucie wynosi w tym konkretnym przypadku 95 proc. (interpretacja nr 0113-KDIPT2-1.4011.19.2024.4.MAP).

To nie pierwsza korzystna interpretacja o firmowych pojazdach. Kilka miesięcy temu, w sprawie prowadzącego biznes informatyka, fiskus także przyznał, że „w przypadku samochodu osobowego zakupionego na potrzeby działalności gospodarczej, zaliczonego do środków trwałych i wykorzystywanego w tej działalności, możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych, niezależnie od tego, że samochód będzie częściowo wykorzystywany dla celów prywatnych”. Przypomniał też, że tylko nieruchomości użytkowe (mieszkalnych już nie amortyzujemy) rozliczamy proporcjonalnie (interpretacja nr 0115-KDIT3.4011.599.2023.2.AD).

Czytaj więcej Podatki Przedsiębiorca sprzeda darowany samochód bez PIT Przedsiębiorca może odliczyć koszty przy sprzedaży samochodu. Także wtedy, gdy dostał go za darmo. Fiskus się zgadza.

Można rozliczyć też inne środki trwałe

Czy to oznacza, że w kosztach możemy też rozliczyć odpisy od innych środków trwałych, które są wykorzystywane również prywatnie? Fiskus nie ma nic przeciwko. Przekonała się o tym lekarka mająca własną przychodnię. Prowadzi ją w domu, w którym mieszka. Przychodnia zajmuje niecałe 25 proc. budynku. Lekarka kupiła za 55 tys. zł pompę ciepła. Służy do ogrzewania całego budynku. Nie ma możliwości rozdzielenia źródła ogrzewania na część mieszkalną i użytkową.