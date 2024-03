NSA: nieodpłatne testowanie próbek nie podlega VAT

W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który spierał się ze spółką o podatkowe skutki otrzymania towarów do przetestowania. Nie zgodził się, że taka sytuacja podlega VAT.

Fiskus chciał VAT od towarów do przetestowania

Sprawa dotyczyła jednego z potentatów branży górniczej. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że jej procesy produkcyjne są skomplikowane i wymagają materiałów oraz urządzeń o określonych parametrach. Dlatego otrzymuje od zewnętrznych firm towary lub materiały do przetestowania. Chodzi o sprawdzenie ich przydatności w prowadzonej działalności i ułatwienie decyzji o ewentualnym zakupie. Podatniczka podkreśliła, że za otrzymane towary oraz ich sprawdzenie nie otrzymuje ani nie ponosi odpłatności. Czasami zobowiązuje się do wyrażenia opinii bądź do sporządzenia raportów. Spółka uważała, że ten rodzaj jej aktywności nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Bo choć są one nieodpłatne, to służą działalności gospodarczej.

Innego zdania był fiskus. Nie kwestionował, że opodatkowanie VAT co do zasady uwarunkowane jest odpłatnością. Wyjątek stanowią świadczenia nieodpłatne z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, w tym usługi do celów innych niż działalność gospodarcza. A w ocenie urzędników testowanie towarów przez spółkę nie wpływa na jej przyszłą sprzedaż, wizerunek ani generowanie zysku. Dokonywane jest więc na cele inne niż działalność gospodarcza, co uzasadnia opodatkowanie VAT.

Spółka poszła do sądu i wygrała. Najpierw rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Jego zdaniem sporne testowanie odbywa się na cele związane z działalnością. Zauważył, że celem ustawodawcy było pozostawienie poza opodatkowaniem takich czynności jak testowanie towarów czy przekazywanie niewielkich próbek służących działalności. A taki cel w opinii sądu ma właśnie sporne testowanie, i to nawet jeśli skarżąca w dalszej działalności wykorzysta tylko niewielki asortyment towarów. Sąd zauważył, że choć każda działalność zasadniczo jest nastawiona na zysk, to nie zawsze jego brak wyłącza związek z działalnością. Sporne działania należałoby zatem postrzegać raczej jako mające na celu uniknięcie strat.