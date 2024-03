Fiskus: łódka jest do rekreacji, a nie do prowadzenia biznesu

To wszystko przemawia, zdaniem spółki, za rozliczeniem kosztów. Twierdzi, że między wydatkami a przychodami z działalności istnieje przynajmniej pośredni związek. Dodaje też, że motorówka nie jest wykorzystywana do celów prywatnych wspólników czy członków zarządu.

Czy łódź motorowa jest kosztem uzyskania przychodów?

Fiskusa to jednak nie przekonało. Jego zdaniem, motorówka nie może być środkiem trwałym. Nie jest bowiem wykorzystywana w działalności gospodarczej spółki, czyli w handlu detalicznym w sieci franczyzowej. Została kupiona tylko po to, aby organizować na niej szkolenia, zebrania oraz imprezy. Nie wystarczy to do uznania jej za środek trwały i rozliczania wydatków na nabycie (poprzez amortyzację) w kosztach.

Skarbówka wyrzuca większość wydatków z kosztów uzyskania przychodów

A co z pozostałymi wydatkami? Skarbówka także ma obiekcje. Twierdzi, że łódki nie trzyma się po to, aby robić na niej szkolenia, zebrania czy imprezy integracyjne. „Jako fakt notoryjny należy uwzględnić, że głównym celem posiadania łodzi motorowej, wynikającym z istoty takiej jednostki, nie jest cel gospodarczy, lecz rekreacyjny, turystyczny czy sportowy” – piszą urzędnicy. Oznacza to, że nie ma związku pomiędzy wydatkami na utrzymanie motorówki (ubezpieczenie, wyposażenie, opłaty portowe, naprawy, serwis), a przychodami z działalności.

Jedyne, na co fiskus się zgodził, to rozliczenie w kosztach wydatków na eksploatację łódki. Nie poinformował jednak, jakie to wydatki (wydaje się, że przede wszystkim paliwo).

Numer interpretacji: 0111-KDIB1-1.4010.765.2023.1.RH