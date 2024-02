Rząd proponuje kasowy PIT dla przedsiębiorców. Ale mocno ograniczony

- Widać, że rząd chce spełnić wyborczą obietnicą, ale zamierza zrobić to tak, aby budżet za mocno na tym nie ucierpiał. Kasowa metoda będzie bowiem przysługiwać tylko najmniejszym firmom (500 tys. zł przychodu rocznie w branży handlowej to bardzo mała kwota), a przecież te większe też mają problemy z zatorami płatniczymi – mówi Grzegorz Gębka.

Rozliczenie kosztów dopiero po zapłacie

A co z kosztami uzyskania przychodów? Teraz przedsiębiorcy rozliczają je na podstawie faktury, nawet gdy za nią jeszcze nie zapłacili. Skoro jednak ma wejść kasowe rozliczenie przychodów, trzeba także konsekwentnie zastosować je do kosztów. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą je potrącać dopiero w dacie zapłaty za otrzymany towar lub wykonaną usługę – wskazuje Ministerstwo Finansów.

O tym, że kasowe rozliczanie przychodów i kosztów nie jest wcale łatwe i przyniesie księgowym sporo dodatkowej pracy, pisaliśmy już na łamach „Rzeczpospolitej”, m.in. 12 września 2023 r. – Będzie to przywilej dla nielicznych komplikujący nasz, i tak już zagmatwany, system podatkowy – podsumowuje Grzegorz Gębka.