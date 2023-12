Jeśli więc przedsiębiorca nie dostanie pieniędzy od kontrahenta, nie wykaże przychodu. Ale jeśli sam nie płaci za faktury, nie będzie miał kosztów. I w ostatecznym rozliczeniu może okazać się, że na podatku wcale nie zaoszczędzi.

Sprawdzamy fakturę z rachunkiem

Kasowa metoda to też dodatkowa biurokracja. Każdą fakturę, zarówno przychodową, jak i kosztową, trzeba będzie sprawdzić z kontem bankowym. I nie tylko z kontem, przecież firmy rozliczają transakcje w różny sposób, mniejsze gotówką, niektóre przez kompensaty. O tym, jakie to może spowodować komplikacje pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 12 września. Wypowiadający się księgowi podkreślali, że rozliczenia staną się bardziej czasochłonne. Potrzebne będą rejestry płatności, na bieżąco weryfikowane i porównywane z fakturami. To nowość, zwłaszcza u tych, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów. Jeśli przedsiębiorca ma kilka transakcji w miesiącu to sobie poradzi. Jeśli więcej będzie trudniej. Nieopłacone faktury będą bowiem przechodzić na kolejne miesiące, a z każdym będzie ich więcej.

Księgowi wskazywali też, że wprowadzenie kasowej metody oznacza duże i kosztowne zmiany w programach księgowych. I przestrzegali, że obowiązek weryfikowania płatności może spowodować podniesienie cen usług biur rachunkowych. Osoby, które się zajmują rozliczeniami będą miały bowiem dużo więcej pracy.

Zwróćmy też uwagę, że w zapowiedziach kasowej metody mówi się tylko o przedsiębiorcach płacących PIT. A co ze spółkami, które są na CIT? Czy one wszystkie zostaną na obecnych zasadach?

Pamiętajmy także, że zarówno w ustawie o PIT, jak i o CIT, są już rozwiązania zmniejszające obciążenia firm, które padły ofiarą zatorów płatniczych. Przede wszystkim ulga na złe długi. Pozwala odliczyć od dochodu nieściągnięte od kontrahentów kwoty. Dzięki temu odzyskamy zapłacony wcześniej podatek. Druga możliwość – nieściągalną wierzytelność można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli to zrobimy, nie stracimy na podatkowym rozliczeniu. Czy te rozwiązania zostaną w przepisach?