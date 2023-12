Premier Tusk: wakacje od składek ZUS z działalności już w styczniu

Premier Donald Tusk w swoim expose zapowiedział, że jedno z rozwiązań, którym są żywo zainteresowane osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, nowy rząd będzie chciał wprowadzić już na początku 2024 roku. Chodzi o urlop dla drobnych przedsiębiorców i samozatrudnionych, którzy za jeden miesiąc w roku nie będą musieli opłacać składek ZUS. Jednocześnie za ten miesiąc mają dostać świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej. Byłoby to więc 2121 zł brutto w pierwszym półroczu 2024 r., a 2150 zł brutto w drugim półroczu (w 2024 r. płaca minimalna zmieni się bowiem znowu dwa razy).

To rozwiązanie ma zapewnić małym przedsiębiorcom prawo do odpoczynku. Obecnie od kosztów składek z własnej działalności nie da się bowiem odpocząć. Polski system ubezpieczeń jest bardzo restrykcyjny. Aby nie płacić składek, pozostaje tylko zawieszenie lub likwidacja działalności. Nie ma znaczenia, czy biznes przyniósł jakikolwiek dochód, czy może stratę. I to był powód, że wiele małych biznesów przeżywających w ostatnich latach kryzys zawieszało działalność. Przy czym działalność mogą zawiesić jedynie przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników albo zatrudniają tylko takich, którzy przebywają na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Pozostałym w razie kłopotów z płynnością finansową pozostaje tylko likwidacja działalności.

Idea jest słuszna i zapewne przyniesie ulgę przedsiębiorcom. Pojawia się jednak pierwsze pytanie – czy będzie przysługiwać tylko na jednoosobowej działalności? Są bowiem małe firmy, z jednym czy dwoma pracownikami, gdzie właściciel pracuje na równi z zatrudnionymi i jego nieobecność ma wyraźny wpływ na zarobki firmy. Czy on też będzie miał prawo do wypoczynku?

Jak wynika z zapowiedzi, ulga ma objąć tylko składki społeczne. Czy to oznacza, że zdrowotną trzeba będzie płacić? To by znacznie zmniejszyło atrakcyjność tego rozwiązania, szczególnie po wprowadzonych przez poprzedni rząd zmianach dotyczących naliczania tej składki i braku możliwości odliczania jest od podatku. A powrót do poprzednich zasad jej naliczania, choć rząd ją zapowiada, zapewne nie nastąpi ani zbyt szybko, ani w pełni.