Ponadto urzędnicy tłumaczyli, że przeprowadzanie egzaminów, jakkolwiek jest ściśle związane z usługą kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, to jednak nie korzysta ze zwolnienia, bo nie jest ona wykonywana przez podmiot świadczący usługę podstawową. Dlatego usługi egzaminacyjne podlegają opodatkowaniu 23-proc. stawką podatku.

NSA: ścisły związek z usługami kształcenia

Izba nie złożyła broni, ale w pierwszej instancji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy przegrała. Rację przyznał jej dopiero NSA.

Sąd nie zgodził się co prawda, że w spornym przypadku chodzi o usługi kształcenia, bo skarżąca sama nie prowadzi szkoleń. Niemniej przepisy dyrektywy i krajowe obejmują zwolnieniem także usługi ściśle związane z usługami kształcenia zawodowego czy przekwalifikowania. A sam fiskus przyznał, że ten związek zachodzi. Ponadto, jak tłumaczył sędzia NSA Ryszard Pęk, izba jest jedynym podmiotem uprawnionym do prowadzenia spornych egzaminów, co potwierdza ścisły związek z usługami kształcenia. NSA uznał również, że w tym przypadku art. 43 ust. 17a ustawy o VAT wykracza poza warunki przewidziane w dyrektywie i zwolnienie nie jest wyłączone, choć usługi podstawowej i powiązanej nie świadczy ten sam podmiot.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 268/20