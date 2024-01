Marcin Kopczyk, doradca podatkowy, partner w kancelarii Taxberg, przypomina, że STIR miał być precyzyjnym instrumentem głównie do walki z tzw. karuzelą VAT. Miał przeciwdziałać znikającym podatnikom, czyli organizatorom przestępczej działalności, która naraża budżet na straty. Niestety, coraz częściej jest wykorzystywany przeciw firmom, które od lat działają, zatrudniają ludzi, płacą podatki, a miały pecha, bo – mniej lub bardziej świadomie – natknęły się na oszusta.

W jego ocenie fiskus idzie na łatwiznę. Blokuje im konta, bo mają na nich pieniądze, a kryteria stosowania STIR są ogólne – wystarczy niewielkie prawdopodobieństwo nawet nieświadomego udziału w łańcuchu karuzelowym.

– To zła praktyka. Państwo musi mieć możliwość walki z oszustami, samo rozwiązanie jest dobre, ale nie można działać na oślep. Konieczna jest pilna zmiana w podejściu do stosowania blokad STIR, bo są tak samo groźne dla biznesu, jak zabezpieczenia przed wydaniem decyzji. Nowe kierownictwo resortu finansów musi dostrzec problem i przywrócić ich pierwotną funkcję, tj. precyzyjne stosowanie wyłącznie do organizatorów karuzel VAT – apeluje Marcin Kopczyk.

Co do stosowania blokad w ramach zabezpieczeń konieczne jest nie tylko zmiana praktyki.

– Przepis dotyczący zabezpieczenia odwołuje się do zobowiązania podatkowego i powinien być stosowany tylko w sytuacji, gdy fiskus ma niemalże pewność, że ono powstało. Pierwszym krokiem do uzdrowienia sytuacji powinna być uchwała NSA, która to uwzględnia – tłumaczy Jerzy Martini, wspólnik w kancelarii Martini i Wspólnicy.