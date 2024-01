Jak przypomina Marcin Kopczyk, doradca podatkowy, partner w kancelarii Taxberg, przez lata fiskus stawiał zarzuty z kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.) tylko po to, żeby móc zawiesić bieg terminu przedawnienia.

– Przez lata mówiło się o tym, że k.k.s. jest używany instrumentalnie. Po latach dostrzegły to sądy administracyjne i ukróciły ten proceder. Teraz dodatkowo nowym sposobem na kupowanie sobie czasu przez skarbówkę stało się stosowanie zabezpieczeń przed wydaniem decyzji. Jest ich dużo, a będzie jeszcze więcej. Zwłaszcza że to prosty zabieg, bo przepisy są sformułowane bardzo ogólnie i nie wymagają od urzędników specjalnego zachodu. Podatnicy są praktycznie skazani na łaskę fiskusa – podkreśla Marcin Kopczyk.

STIR uderza w firmy

Do tego dochodzi wydawanie zabezpieczeń na dużo wyższe kwoty, niż finalnie wynika z decyzji podatkowych.

– To powszechna praktyka skarbówki – mówi Michał Roszkowski, radca prawny, doradca podatkowy, partner w Accreo. – Ułatwia ją też to, że przepisy często są niejasne, więc spór toczy się po omacku. Na przykład nie do końca wiadomo, czy udział, od którego zależy opodatkowanie, ma wartość 100 tys. zł czy 10 mln zł. Fiskus na to nie zważa i w ramach zabezpieczenia blokuje na kontach podatnika grube miliony, a potem okazuje się, że to, co mu się należy, to zaledwie 100 tys. zł. To patologia. Zablokowanie konta przez skarbówkę w ramach zabezpieczenia to z reguły prosta droga do upadłości firmy – podkreśla Roszkowski.