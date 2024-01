Odroczono KSeF. Może teraz pora przyjrzeć się innym narzędziom w systemie podatkowym?

Dlatego nowy minister finansów, który rozpoczął szeroki przegląd skuteczności działania systemu podatkowego (chociażby odraczając wejście w życie systemu KSeF, w którym dopatrzył się krytycznych błędów), powinien się również przyjrzeć tej sprawie. Zwracając przy okazji uwagę na praktykę organów kontroli skarbowej. Bo być może w tym miejscu jest potrzebna interwencja legislacyjna. Wszystko po to, aby precyzyjnie określić, kiedy i wobec jakich kryteriów ma być stosowana owa fiskalna broń atomowa. Należy bowiem ograniczyć ofiary wśród Bogu ducha winnych podatników, którzy znaleźli się w kręgu podejrzeń tylko dlatego, że np. w łańcuchu ich kontrahentów znalazła się trefna firma.

Nowy rząd dużo mówił o tworzeniu przyjaznego klimatu dla biznesu i szukaniu rozwiązań prorynkowych. Jednym z takich działań jest cywilizowanie regulacji, które służą do tropienia oszustów podatkowych. W taki sposób, aby rykoszetem nie dostawali przedsiębiorcy przestrzegający zasad prawa. Warto tego nie lekceważyć, gdyż podobne praktyki mogą brutalizować relacje między biznesem a państwem, podważając też zaufanie do niego. Byłby to powrót do przeszłości, do której miało już nie być powrotu.