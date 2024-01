Sąd: fiskus bezprawnie ogranicza ulgę na robotyzację

Sygn. akt: III SA/Wa 1993/23

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Konrad Piłat, doradca podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec&Partnerzy

To bardzo ważny wyrok dla firm inwestujących w robotyzację. Trzeba przypomnieć, że ustawodawca wskazał, iż w ramach ulgi można odliczyć połowę kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Przy czym z art. 38eb ust. 2 ustawy o CIT wynika, że koszty te zdefiniował jako wydatki, np. na nabycie wskazanych fabrycznie nowych środków trwałych. To oznacza, że ulga jest rozliczana w całości w roku, w którym podatnik kupił maszyny lub urządzenia. Potwierdza to analizowany wyrok. Tylko w ten sposób realizowany jest rzeczywisty cel przepisu – ułatwienie zakupów robotów przemysłowych. Jeśli pomoc ma być realna, to powinna przysługiwać zaraz po poniesieniu wydatków, a nie kilka lat później. Co istotne, z art. 38eb ust. 5 ustawy o CIT wynika, że ulga ma charakter czasowy: obowiązuje do końca 2026 r. Gdyby zastosować wykładnię wskazaną przez dyrektora KIS, to firmy, w których amortyzacja robota trwałaby dłużej niż do końca 2026 r. straciłyby część ulgi. Korzyści w przypadku zakupu robotów w ostatnim roku obowiązywania preferencji miałoby charakter iluzoryczny.