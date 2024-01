Czytaj więcej Podatki Czy wzajemne poręczenia powodują powstanie przychodu podatkowego W wydawanych ostatnio interpretacjach dyrektor KIS zmienił zdanie i zaczął uznawać, że udzielanie sobie nawzajem poręczeń przez podatników, np. uczestników cash-poolingu, nie generuje przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Różnica w wysokości kwot przy zestawieniu wzajemnych poręczeń stanowi przychód

Sąd zgodził się ponadto z urzędnikami, że dla celów podatkowych wartość udzielonych sobie wzajemnie poręczeń przez podmioty powiązane ma istotne znaczenie. Co więcej, skoro wartość udzielonych sobie wzajemnie poręczeń nie jest równoważna, tj. identyczna co do wartości, to znaczy, że jeden nie spełnił świadczenia ekwiwalentnego w stosunku do drugiego. Powstała zaś w ten sposób różnica w wysokości kwot przy zestawieniu wzajemnych poręczeń zdaniem WSA będzie stanowiła przychód, podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Sąd podkreślił, że udzielenie poręczenia skutkuje przyjęciem przez poręczającego ryzyka niewywiązania się dłużnika ze swojego zobowiązania względem wierzyciela, np. banku. A to ryzyko posiada określoną cenę, jaką uzyskujący poręczenie w normalnych warunkach rynkowych musiałby poręczycielowi zapłacić.

Skarżącej nie udało się też podważyć wyliczeń fiskusa. Jak zauważył WSA, sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia jest obarczony wpływem licznych okoliczności. A fiskus nie był przy tym zobowiązany do zbadania, czy i jakie warunki uzyskania kredytu skarżąca mogła indywidualnie wynegocjować w banku prowadzącym jej rachunek. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Bk 377/23