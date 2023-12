Jeśli dotacja jest przychodem, amortyzacja będzie kosztem

Odpisy amortyzacyjne rozliczymy w kosztach, jeśli dotacja na zakup bądź wytworzenie środka trwałego została zaliczona do przychodów. Taka zasada będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Wprowadza ją ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Jak jest teraz? Z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT wynika, że dotacje, subwencje i dopłaty są przychodem z działalności gospodarczej. Za wyjątkiem związanych z nabyciem środków trwałych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Są też dodatkowe wyłączenia i zwolnienia. Natomiast art. 23 ust. 1 pkt 45 stanowi, że nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, jeśli wydatki na ich nabycie zostały przedsiębiorcy zwrócone.

Mówiąc prościej, nie ma przychodu, ale nie ma też kosztu. Podobnie jest w ustawie o CIT (choć przepisy są trochę inaczej skonstruowane). Dotacje są zwolnione z podatku, ale odpisów amortyzacyjnych nie zaliczymy do kosztów.

Co się zmieni od 1 stycznia 2024 r.? Przedsiębiorca będzie mógł rozliczać w kosztach odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacją bądź subwencją. Ale jednocześnie musi wykazać taką dotację (subwencję) w przychodach i opodatkować. Powinien o tym zawiadomić urząd skarbowy (nowe przepisy mówią o pisemnym oświadczeniu). Ma na to czas do upływu terminu złożenia zeznania za rok, w którym otrzymał dofinansowanie.