Adwokat wziął sobie do serca wskazówki lekarzy i zainwestował w instruktora pływania, wejściówki na basen, wizyty u fizjoterapeuty oraz zabiegi rehabilitacyjne. Chce zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodu. Podkreśla, że aktywność poprawia jego kondycję psychofizyczną. Dolegliwości są rzadsze, dzięki temu może efektywniej pracować. Popełnia mniej błędów, jest szybszy i bardziej wydajny. Ma możliwość nieskrępowanej pracy przy komputerze, może także odbywać spotkania z klientami i uczestniczyć w rozprawach. To wszystko przekłada się na przychody z działalności prawniczej.

Fiskus miał jednak inne zdanie. Podkreślił, że wydatki na zajęcia na basenie i zabiegi rehabilitacyjne nie mają związku z prowadzoną przez prawnika działalnością gospodarczą. Ich celem jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia. Są to wydatki osobiste, nie można więc zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodów.

Numer interpretacji: 0112-KDIL2-2.4011.363.2023.2.MW