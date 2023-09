Doszło do tego w okolicznościach podobnych do dzisiejszych. Polska przegrała mecz w Słowenii, ograniczając niemal do zera szanse awansu na mundial. Do końca rozgrywek pozostawały dwa mecze. PZPN uznał, że sytuację może ratować Polak i powierzył stanowisko Stefanowi Majewskiemu. Tylko na dwa mecze. Wybór nie wzbudził większych emocji, bo wydawał się uzasadniony. Chcąc ratować rozbitą drużynę Majewski powołał do niej nieobecnego w kadrze od trzech lat Jerzego Dudka.

Charyzmatyczny bramkarz Realu Madryt miał stać się spoiwem. Majewskiemu obiecano, że jeśli reprezentacja zagra dobrze, to zostanie na stałe. Ale drużyna mecze przegrała, a selekcjonerem został Franciszek Smuda. Bohater Widzewa sprzed lat w nowej dla siebie roli nie dawał sobie rady tak dobrze, jak w klubie. I kiedy Polska odpadła z Euro 2012 już w fazie grupowej, pożegnano się z nim bez żalu tym bardziej, że Smuda, niezależnie od wielu błędów, jakie popełnił, nie miał swoich dziennikarzy, którzy braliby go w obronę.

Kto wpadł w pułapkę influencerów i populizmu

Media to jedno z nowych zjawisk, wpływających na opinie. O ile nawet Kazimierz Górski, Jacek Gmoch czy Antoni Piechniczek odczuwali w swojej pracy krytykę mniej lub bardziej zasłużoną, to jednak nie miała ona charakteru nagonki. W czasach mediów elektronicznych wszystko uległo zmianie. Pisać może każdy, trudno odróżnić dziennikarza prawdziwego i rzetelnego, od interesownego lub ignoranta. Stąd tyle skrajnych opinii, a anonimowi influencerzy bez koniecznej wiedzy stali się wyroczniami, mogącymi trenera wynieść na szczyt lub zniszczyć. Populizm jest wszechobecny, a im mniejszą się ma wiedzę, tym bardziej wierzy się w to, co wykrzyczą inni.

Czasy Smudy były pod tym względem okresem pionierskim. Od kilku lat można mówić o rozwoju. Jerzy Brzęczek został zwolniony mimo awansu reprezentacji na Euro 2020. Wpływ na to miał fakt, że Brzęczek nie zamierzał bratać się ze znanymi dziennikarzami i nie przekazywał im tajemnic z szatni. Trudno było na nim zarobić, więc szydzono z niego, że nie wyszedł z wiejskiego ubranka, a reprezentacja gra brzydko. No i odszedł, mimo że nie przegrał.