Po meczu Albania-Polska: Po co reprezentacji Fernando Santos?

Dominują frustracja oraz wstyd. Nie ma wyników, jakości ani spuścizny, o której kilka miesięcy temu opowiadał przecież Santos. Pierwsza konferencja prasowa selekcjonera okazuje się dziś listą obietnic bez pokrycia. Wygłaszali je wówczas w Warszawie zarówno selekcjoner, jak i prezes PZPN-u Cezary Kulesza.

Nie widać, ani nie słychać, żeby Portugalczyk pochylał się z troską nad polską młodzieżą, systemem szkolenia czy wykształceniem trenerów. Rzadko ogląda mecze z trybun i nie przeprowadził się do naszego, choć obiecywał, że chce poznać kulturę i będziemy go często widywać. Mijał się z prawdą, rzeczywistość zweryfikowała te plany.

Albania - Polska. Czy Robert Lewandowski jest nietykalny

Santos prowadzi drużynę, której nie da się lubić. Jej symbol to arogancki Grzegorz Krychowiak. 33-latek na boisku jest taki sam, jak poza nim - spóźniony, pozbawiony finezji, arogancki. Natura obdarzyła go jednocześnie brutalną samoświadomością, skoro bezbramkowy remis z pierwszej połowy meczu z Wyspami Owczymi dał mu zadowolenie.

Drużyna narodowa to dziś grupa bez liderów i charakteru. Są w niej ludzie, którzy mają abonament na powołania - Jan Bednarek zagrał przecież dla drużyny narodowej już 50 meczów, Karol Linetty - 46 - choć wciąż trudno stwierdzić, co do zespołu wnoszą. Niewykluczone, że ich największym atutem jest fakt, że w kraju nie ma lepszych.

Czytaj więcej komentarze Kamil Kołsut: Czy reprezentacja może być lepsza bez Roberta Lewandowskiego Robert Lewandowski wstrząsnął kadrą, bo Euro 2024 może być jego ostatnim wielkim turniejem w karierze i chce tam pojechać. Drużyna może na odejściu kapitana zyskać, skoro ją przyćmiewa.

Kilka dni temu widzieliśmy na PGE Narodowym piłkarzy Napoli, Barcelony i Juventusu, ale najczęściej dryblował Jóannes Bjartalid z drugiej ligi norweskiej. Teraz gole strzelali Polakom 28-letni Jasir Asani z Gwangju FC oraz 25-letni Mirlind Baku z Rubina Kazań, czyli tegoroczni debiutanci, którzy łącznie zagrali dla reprezentacji w siedmiu meczach.