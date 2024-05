Czytaj więcej Polityka Piątek: Nie mam złudzeń – PiS to partia prorosyjska. Są sprawni i sprytni PiS w swoich działaniach był partią na 95 proc. prorosyjską, i to dość radykalnie. Wprowadzał w Polsce prawo wzorowane na rosyjskim, wprowadzał pomysły Putina i wręcz bezpośrednio importował propagandę rosyjską oraz przejmował jej tezy - ocenia Tomasz Piątek, dziennikarz i autor książek m. in. "Macierewicz i jego tajemnice" oraz "Kaczyński i jego pajęczyna".

- Jeśli Hołownia chce być wiarygodny powinien w pierwszej kolejności skarcić Tuska — dodał. Kaleta przekonywał też, że gdy PiS krytykuje Donalda Tuska za politykę wobec Rosji to "nie używa do tego mrocznej muzyki, zabiegów czysto PR-owych". Kaleta nawiązał w ten sposób do kontrowersyjnego spotu KO, w którym logo PiS zmienia się w godło Rosji.



Sebastian Kaleta: Donald Tusk nakręca spiralę negatywnych emocji

A co z takimi wypowiedziami jak ta Jarosława Kaczyńskiego, który z mównicy sejmowej nazwał Donalda Tuska „niemieckim agentem”? Kaleta wyjaśnił je "emocjami". - Gdy w naszym przypadku emocje wezmą górę i jest jedno zdanie wypowiedziane z naszej strony w jakiejś emocji, to się robi z tego zasadę - zaznaczył. I oskarżył Donalda Tuska, że ten używa portalu X (dawny Twitter), by "szczuć" na PiS. - Tusk nakręca spiralę negatywnych emocji - dodał.



Kaletę pytano następnie o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, którą skrytykował w piątek rano Tusk. Chodzi o słowa "opcja europejska chce zniszczyć religię i zrobić z ludzi zwierzęta! Wolność na Zachodzie się cofa”.



- Czy się w Europie walczy z chrześcijaństwem? Oczywiście że się walczy — odparł Kaleta. Na pytanie o to czy oznacza to, że z ludzi „chce się zrobić zwierzęta” Kaleta odparł, że "nie wie co miał na myśli prezes Kaczyński". - Nie znam kontekstu - dodał.



- Co robi Tusk? On stawia od razu: Putin. Tusk nie zrealizował 100 konkretów? Putin. Tusk likwiduje CPK? Putin. Tusk likwiduje atom? Putin. To jest poważny premier? - pytał też retorycznie Kaleta.