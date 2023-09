Albania - Polska 2:0. Zero goli, zero myśli, zero emocji

Piłkarska reprezentacja Polski to drużyna, która istnieje tylko teoretycznie i jeśli wciąż ma twarz, to jest nią udręczone oblicze Fernando Santosa. Biało-czerwoni przegrali w Tiranie z Albanią 0:2. Przyszłość selekcjonera stoi pod znakiem zapytania.



Aktualizacja: 11.09.2023 00:03 Publikacja: 10.09.2023 22:48