To jest kpina i bezczelność Morawieckiego. W kwietniu 2020 roku z jednej strony zamykali ludzi w domach i nie pozwalali nawet wejść do parku czy lasu, a myśleli o tym, jak przeprowadzić wybory. To się w głowie nie mieści – w żadnym innym kraju w takim momencie nikt nie myślał o wyborach i o tym, żeby wygrał konkretny kandydat - powiedział Dariusz Joński, lider listy KO w okręgu łódzkim, przewodniczący komisji ds. wyborów kopertowych.