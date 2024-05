BBC relacjonuje, że pod Wołczańskiem stoją pododdziały 57. Brygady, które walczyły na wschodzie Ukrainy oraz jednostki spod Robotyne, czyli z frontu południowego. Tam też Rosjanie nacierają odzyskując pozycje stracone w czasie ukraińskiej kontrofensywy przeprowadzonej latem i jesienią 2023 roku.



Dowódca ukraińskich artylerzystów stacjonujących pod Wołczańskiem, Mychajło, przyznaje, że Ukraińcy tracą to miasto. - Tracimy też wioski wokół Wołczańska — dodaje. Mychajło przyznaje, że sytuacja mogłaby być inna, gdyby granica była odpowiednio umocniona. - Mogliśmy użyć drewna i betonu, by zbudować linie obronne. Teraz będziemy musieli używać naboi i ludzi, by odzyskać ten teren — mówi.