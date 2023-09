35-latek bramkowej zdobyczy na PGE Narodowym wyczekiwał od 471 dni.

Reklama

Lewandowski poprzednio strzelił gola w Warszawie dwa lata temu, kiedy Polacy pokonali Albanię (4:1).

Teraz przerwał kiepską serię i trafił do siatki dwa razy, ale trudno mówić o powodach do dumy. Nasi kadrowicze przez 73 minuty bili bowiem głową w mur, a pierwszy gol padł po rzucie karnym, gdy piłka przypadkowo trafiła w rękę Odmara Faero.

Robert Lewandowski usłyszał w czwartek gwizdy od kibiców

Lewandowski kilka chwil wcześniej nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem. Kibice nagrodzili go wówczas głośnymi gwizdami. Buczenie było słychać także wcześniej - kiedy Polacy przy bezbramkowym remisie schodzili w przerwie do szatni. Udało się jednak wygrać, więc kapitan po meczu widzi szklankę do połowy pełną.