Nowa instytucja kultury - Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej

Językowe dziedzictwo

Instytut powołany został na mocy zarządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza (Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury – Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej, Dz. U. MKiDN 2024, poz. 49).

W cytowanej w komunikacie MKIDN wypowiedzi ministra Bartłomieja Sienkiewicza towarzyszącej podpisaniu tego dokumentu czytamy: „Powinniśmy być dumni z naszych korzeni i tradycji, które nas ukształtowały. Język naszych babć i dziadków to olbrzymia wartość, którą należy pielęgnować. – Gwary i używane współcześnie odmiany językowe to nasze dziedzictwo. Chcemy, żeby regionalne języki były widoczne i widzialne w społeczeństwie. Zależy nam, by były żywe i przekazywane kolejnym pokoleniom.”

Instytut będzie realizował swoje zadania m.in. poprzez własne programy, w tym stypendialne i dotacyjne; opracowywanie podręczników i innych materiałów edukacyjnych i dydaktycznych; prowadzenie działań́ związanych z cyfryzacją, digitalizacją i udostępnianiem materiałów dotyczących różnorodności językowej Polski, poprzez utworzenie i utrzymanie repozytorium języków i odmian językowych.