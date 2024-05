Wybory kopertowe? Michał Wypij: Lekceważenie życia i zdrowia Polaków, po to by utrzymać władzę

Mateusz Morawiecki przestrzegany przed odpowiedzialnością karną

- Jeżeli chcielibyśmy wrócić logicznie do tego czasu i wyciągać wnioski z okoliczności, które wtedy funkcjonowały. Trudno było założyć, że po czterech latach rządów dojdzie do takiej sytuacji - oceniał Wypij.

Zdaniem Michała Wypija, Mateusz Morawiecki był przestrzegany przed tym, że w przyszłości zostaną mu przedstawione zarzuty karne.

Czytaj więcej Polityka Mateusz Morawiecki o komisji ds. wyborów kopertowych: Szopka i cyrk Nasze decyzje nie były bezbłędne, ale PO koncentrowała się na tym, jak zablokować wybory - mówił były premier Mateusz Morawiecki przed przesłuchaniem w komisji śledczej ds. wyborów kopertowych.

- Zobaczymy w takim razie jak szybko mielą tryby wymiaru sprawiedliwości. To, co z tej komisji powinno zostać w świadomości Polaków to to, że wtedy funkcjonował aparat władzy, który kompletnie lekceważył ich zdrowie. Ich interes. Miał za nic także standardy państwa prawa. Był gotowy zdobyć władzę za wszelką cenę - konkludował Wypij.