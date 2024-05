Orbán twierdził też, że sprawca ataku był przedstawicielem „progresywnej, prowojennej lewicy” - co wynika prawdopodobnie z błędu w tłumaczenia i faktu, że Juraj C. pochodzi z miasta Levice, co niektóre translatory tłumaczące z języka słowackiego na węgierski zmieniały na słowo "lewicowy".

Dotychczas nie było wielu, którzy przemawiali głosem pokoju. Mogę wymienić Ojca Świętego, nas i Słowację Viktor Orbán, premier Węgier

Viktor Orbán: Wojny Rosji z Ukrainą nie sposób zakończyć na polu bitwy

Orbán ubolewał następnie, że do zamachu na Ficę doszło w najgorszym możliwym czasie z punktu widzenia Węgier, ponieważ - zdaniem premiera Węgier — obecnie waży się kwestia wony i pokoju w Europie, a jednocześnie Europę czekają wybory do Parlamentu Europejskiego. Zdaniem Orbána Fico jest tu ważnym sojusznikiem Węgier, ponieważ - jak Orbán - dąży do pokoju.



- Dotychczas nie było wielu, którzy przemawiali głosem pokoju. Mogę wymienić Ojca Świętego, nas i Słowację - powiedział węgierski premier.



Odnosząc się do wojny Rosji z Ukrainą Orbán stwierdził, że nie sposób rozstrzygnąć jej na polu bitwy. Jego zdaniem przyszedł czas na podjęcie rozmów przez dyplomatów. Premier Węgier mówił też, że przedłużająca się wojna kosztuje nie tylko ludzkie życia, ale odbija się też negatywnie na gospodarkę co "widać w europejskich cenach". Zapowiedział, że Węgry będą przekonywać, by usiąść do stołu negocjacyjnego i podjąć rozmowy, które mają zakończyć wojnę na Ukrainie.