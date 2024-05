Na Litwie silne jest poczucie zagrożenia agresją ze strony Rosji — z sondażu ELTA/Baltijos Tyrimai wynika, że ponad połowa Litwinów uważa, iż atak Rosji na ich kraj jest "możliwy lub prawdopodobny". W marcu litewski wywiad informował, że Rosja zmierza do wzmocnienia potencjału wojskowego wzdłuż swojej granicy z państwami NATO.



Główni kandydaci na prezydenta Litwy są zgodni — wydatki na obronność kraju trzeba zwiększać

Większość kandydatów biorących udział w wyborach prezydenckich, w tym Nauseda i Šimonytė przyznawała, że gromadzą zapasy żywności w domach na wypadek zbrojnego konfliktu. - Robię wszystko co mogę, by sprawić, aby nie okazało się to potrzebne — mówił prezydent Litwy w czasie debaty telewizyjnej.



W październiku na Litwie odbędą się wybory parlamentarne, w których centroprawicowy blok Šimonytė może - jak wskazują sondaże - utracić władzę

Zarówno Nauseda, jak i Šimonytė popierają zwiększenie wydatków na obronność Litwy do co najmniej 3 proc. PKB z obecnych 2,75 proc. Dodatkowe środki mają być przeznaczone na modernizację armii i infrastruktury wojskowej, która ma umożliwić stacjonowanie na Litwie niemieckiej brygady. Niemiecka brygada w gotowości bojowej ma znaleźć się na Litwie do 2027 roku.



Różnice między Nausedą i Šimonytė dotyczą tematów takich jak związki partnerskie (urzędujący prezydent się im sprzeciwia).



System polityczny Litwy daje prezydentowi istotne kompetencje w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Prezydent Litwy reprezentuje kraj na szczytach Unii Europejskiej i NATO, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i przewodniczy posiedzeniom rady odpowiedzialnej za obronność i bezpieczeństwo Litwy. Prezydent ma ponadto prawo weta wobec ustaw i uczestniczy w powoływaniu sędziów, prokuratora generalnego, głównodowodzącego armią i prezesa banku centralnego.