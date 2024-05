Wybory do Parlamentu Europejskiego: O co walczy Trzecia Droga?

Partie polityczne rozkręcają swoje kampanie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca. To trzecie z kolei wybory i kolejne, w których siły tworzące zarówno koalicję rządzącą, jak i opozycję startują w podobnej konfiguracji. Trzecia Droga na wybory do PE odnowiła swój sojusz z wyborów do Sejmu oraz wyborów samorządowych, chociaż obydwie partie – PSL i Polska 2050 – są członkami odrębnych sił politycznych w samym PE. To odpowiednio EPP (Europejska Partia Ludowa) oraz grupa Renew Europe (Odnowić Europę).

Reklama

Ta przynależność sprawiła, że przed wyborami pojawiła się na krótko dyskusja dotycząca tego, czy tym razem nie dojdzie do rekonfiguracji sił i powstania np. tzw. sojuszu EPP, czyli Koalicji Obywatelskiej i PSL. Ostatecznie tak się jednak nie stało, a Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz odnowili swój sojusz i w tych wyborach.

Trzecia Droga idzie do Europy po konkrety

W weekend odbyła się inauguracyjna konwencja Trzeciej Drogi z udziałem liderów politycznych. Konwencja miała miejsce w Warszawie. Liderzy zapewniali, że chcą w Parlamencie Europejskim załatwiać konkretne sprawy. – Idziemy do Europy po konkrety – po konkretne pieniądze dla polskiej przedsiębiorczości i dla gospodarstw rolnych, i samorządów, po żłobki, przedszkola, szpitale, i po budowę bezpieczeństwa w Polsce – podkreślał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. A lider Polski 2050 Szymon Hołownia mobilizował, jeśli chodzi o frekwencję wyborczą. Poszczególni kandydaci zapowiadali też przesłanie wspólnego bloku w tych wyborach. – Musimy dzisiaj budować naszą pozycję w UE tak, żebyśmy byli jednym z kluczowych krajów. Nie mamy powodów do kompleksów. Nie mamy powodu, żeby stać z boku, obrażać się na kogoś. Polska jest UE i dlatego, z myślą o tym, kandyduję w tych wyborach – podkreślał Michał Kobosko, który jest „jedynką” Trzeciej Drogi w Warszawie.



Wybory do Parlamentu Europejskiego: cel strategiczny Trzeciej Drogi pozostaje bez zmian

Już teraz jest bardzo jasne, że kampania do PE będzie stała pod znakiem bezpieczeństwa zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. W ten czy inny sposób nawiązują do tego wszyscy liderzy polityczni. – Najgroźniejszą bronią przeciwko zewnętrznej agresji jest wewnętrzna jedność, wewnętrzny pokój, wewnętrzna współpraca. To, że nie da się ludzi podzielić. I za to odpowiadamy jako Trzecia Droga. To oferujemy – mówił w trakcie konwencji lider Polski 2050 Szymon Hołownia.