Wybory prezydenckie na Litwie - wstępne wyniki. Drugiej tury nie będzie? Trwa liczenie głosów

Podczas kampanii wyborczej na Litwie jednym z głównych tematów była sytuacja bezpieczeństwa i obawy odczuwane w państwach bałtyckich w związku z trwającą od ponad dwóch lat inwazją wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Do tej pory na Litwie policzono ok. 25 proc. głosów. Z tych niepełnych danych wynika, że 59-letni prezydent Litwy Gitanas Nausėda uzyskał w niedzielnym głosowaniu ok. 50 proc. głosów. Jeśli polityk ten zdobędzie pond połowę głosów, zapewni sobie drugą kadencję już w pierwszej turze.

Wybory prezydenckie na Litwie. Gitanas Nausėda był faworytem

Nie wiadomo, kto zajmie drugie miejsce. Z dostępnych danych wynika, że troje kandydatów uzyskało po ok. 12 proc. poparcia. W grupie tej jest Ingrida Šimonytė, premier z partii konserwatywnej, której sondaże dawały szansę na wejście do drugiej tury.

Przed wyborami sondaże pokazywały, że do drugiej tury oprócz Nausėdy może wejść także Ignas Vėgėlė, kandydat antyestablishmentowy, który zyskał popularność w czasach pandemii jako guru przeciwników restrykcji wprowadzanych przez władze w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19. Sondaże dawały Šimonytė i Vėgėlė od dziewięciu do kilkunastu procent poparcia. W tym samym czasie poparcie dla Nausėdy wynosiło 30–40 proc., a inni kandydaci rzadko zbliżali się do 5 proc.