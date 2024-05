– Nie byłem zwolennikiem sztywnej kwoty wpisanej do ustawy, tylko powiązania tego np. z krotnością płacy minimalnej. Niemniej podwyżka kwoty bazowej połączona z coroczną waloryzacją to już lepsze rozwiązanie – mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting.

Jak wskazuje, jeżeli zasiłek będzie zwiększany co roku o wskaźnik inflacji, to jego wysokość będzie się proporcjonalnie zwiększała i powinna odpowiadać rosnącym kosztom.

W projekcie proponuje się też uszczegółowienie przesłanki warunkującej przyznawanie obecnie funkcjonującego zasiłku celowego z pomocy społecznej z tytułu pogrzebu.

Będzie należał się on na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pochówku osobie, która je poniosła, jeśli po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Świadczenie celowe zostanie też przyznane uprawnionemu do zasiłku pogrzebowego, który poniósł w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia koszty. Można zaliczyć do nich choćby obciążenia z tytułu transportu zwłok z odległego miejsca (np. z zagranicy) czy dłuższego przechowywania ich w chłodni.

Etap legislacyjny: projekt skierowany do uzgodnień