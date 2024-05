Przedsiębiorca musi czasem rozładować napięcie. Nawet fiskus to rozumie

Przedsiębiorca twierdzi, że tak. Wskazuje, że celem spotkań jest rozładowanie napięcia oraz neutralizacja negatywnych emocji związanych z przeżytymi w pracy zdarzeniami. Sesje pomagają mu przepracować traumatyczne sytuacje i rozwijać empatię. Chroniąc swoje zdrowie psychiczne jest w stanie regularnie działać i osiągać przychody. „Sesje u psychoterapeuty pomagają nabierać lepszej odporności na stres i sytuacje trudne, zapobiegając absencji z powodu choroby, co wiąże się bezpośrednio z osiąganiem, zachowaniem i zabezpieczeniem źródła przychodów” – przekonuje przedsiębiorca. Powołuje się też na materiały informacyjne ZUS dotyczące ratowników medycznych, w których wskazano, że należy im zapewnić pomoc terapeutyczną.

Biznesmen musi dbać o psychikę, fiskus to rozumie i zgadza się na koszty

Co na to fiskus? Przyznał, że sesje mogą mieć pozytywny wpływ na przedsiębiorcę. Między innymi przeciwdziałają ryzyku wypalenia zawodowego i powstania zespołu stresu pourazowego. Zapobiegają też chorobom i przerwom w prowadzeniu biznesu. Wydatki na psychoterapeutę mają związek z działalnością gospodarczą, można je więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – podsumował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT2-1.4011.148.2024.2.HJ