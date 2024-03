Wszystko to przemawia za rozliczeniem wydatków na zakup sprzętu oraz jego utrzymanie (baterie, części zamienne, serwis, czyszczenie) w kosztach. „Bez aparatów słuchowych narażam się na utratę możliwości udzielania usług stomatologicznych, czyli utratę źródła przychodów lub na konsekwencje prawne i finansowe związane z niewłaściwym wykonaniem leczenia” – podkreśla dentysta.

Skarbówka zgadza się na rozliczenie kosztów

Co na to fiskus? Zgodził się, że wydatki na zakup aparatu oraz jego utrzymanie można zaliczyć do kosztów. Przyznał, że mają związek z prowadzonym przez dentystę biznesem. „Zastosowanie zaawansowanych i innowacyjnych aparatów słuchowych przekłada się na lepszą jakość świadczonych usług oraz zabezpieczenie przychodów w działalności gospodarczej” – czytamy w interpretacji.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT2-1.4011.23.2024.2.KD